Канцлер ФРГ Шольц назвал переговоры с Путиным верным шагом, несмотря на критику

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным было оправданным, несмотря на критику со стороны некоторых европейских лидеров. Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

Однако Шольц подчеркнул, что позиции Путина остаются неизменными, что, по его мнению, является неприемлемым.