Канцлер ФРГ Шольц назвал переговоры с Путиным верным шагом, несмотря на критику

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным было оправданным, несмотря на критику со стороны некоторых европейских лидеров. Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

Однако Шольц подчеркнул, что позиции Путина остаются неизменными, что, по его мнению, является неприемлемым.

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Первый за два года разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября по инициативе Германии и длился час. В ходе переговоров канцлер осудил российскую операцию на Украине, призвал к прекращению боевых действий и выводу войск, а также подчеркнул готовность Германии поддерживать Украину.

В Кремле заявили, что разговор был направлен на «сопоставление позиций». До беседы с Путиным Шольц общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, который выразил опасения, что это может ослабить международную изоляцию России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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