Лидеры России, Китая и Штатов вошли в список «людей в центре внимания» по версии Bloomberg

Американское агентство Bloomberg опубликовало список деятелей, которые, по мнению составителей, находятся в центре мирового внимания; в него вошли глава РФ Владимир Путин, действующий глава США Дональд Трамп и избранный президент Джозеф Байден, глава КНР Си Цзиньпин и другие. Об этом сообщает ТАСС.

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Всего в перечне "сыгравших решающую роль" 50 человек. В рейтинге также экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, глава института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, певица Билли Айлиш, южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо.

Bloomberg также создало список тех, кто "традиционно" находится в центре внимания мирового сообщества. В него вошли глава компании Facebook Марк Цукерберг, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и еще несколько известных предпринимателей и политиков.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:BloombergДжо БайденДональд ТрампПутин
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