Лидеры России, Китая и Штатов вошли в список «людей в центре внимания» по версии Bloomberg

Всего в перечне "сыгравших решающую роль" 50 человек. В рейтинге также экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, глава института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, певица Билли Айлиш, южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо.

Bloomberg также создало список тех, кто "традиционно" находится в центре внимания мирового сообщества. В него вошли глава компании Facebook Марк Цукерберг, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и еще несколько известных предпринимателей и политиков.

