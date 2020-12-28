Лидеры России и КНР обсудили борьбу с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в понедельник в телефонном разговоре обсудили сотрудничество государств в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств отметили эффективные усилия обеих сторон по борьбе с пандемией COVID-19.

Также лидеры России и КНР подчеркнули важность сотрудничества в вопросе разработки и производства вакцин, отмечает RT.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями с наступающими новогодними праздниками, пожелав жителям двух государств счастливого Нового года, сообщает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Телефонный РазговорКоронавирусКНРРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин
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