Лидеры России и КНР обсудили борьбу с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в понедельник в телефонном разговоре обсудили сотрудничество государств в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств отметили эффективные усилия обеих сторон по борьбе с пандемией COVID-19.
Также лидеры России и КНР подчеркнули важность сотрудничества в вопросе разработки и производства вакцин, отмечает RT.
Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями с наступающими новогодними праздниками, пожелав жителям двух государств счастливого Нового года, сообщает Газета.ру.
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