Лидеры иностранных государств не приедут в Москву на парад Победы 9 мая

В Москве на праздновании Дня Победы не будет иностранных лидеров, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что специально никого из зарубежных политиков первой величины не звали, отмечает «Свободная пресса».

Напомним, в прошлом году на параде на Красной площади в День Победы вместе с Владимиром Путиным присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.