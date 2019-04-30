Лидеры иностранных государств не приедут в Москву на парад Победы 9 мая
В Москве на праздновании Дня Победы не будет иностранных лидеров, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что специально никого из зарубежных политиков первой величины не звали, отмечает «Свободная пресса».
Напомним, в прошлом году на параде на Красной площади в День Победы вместе с Владимиром Путиным присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Ранее в Минобороны рассказали, что в этом году в параде Победы должны принять участие более 13 тысяч военнослужащих, 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета. РЕН-ТВ уточняет, в числе прочих на Красной площади появятся танки «Армата», комплексы С-400 и «Искандер-М».
Ранее пилоты пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» гвардии майор Владимир Кочетов и гвардии майор Дмитрий Косоруков рассказали НСН, что парад Победы сравним с Олимпийскими играми.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей