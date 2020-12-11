Лидеры ЕС расширили санкции против Турции из-за бурения в Средиземном море
Главы государств и правительств Евросоюза решили расширить санкции против Анкары из-за ее действий в Средиземном море, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление участников саммита ЕС.
Также европейские лидеры поручили главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю представить к саммиту, который состоится в марте 2021 года, прочие варианты расширения ограничительных мер в отношении Турции. «Турция, к сожалению, продолжает свои односторонние и провокационные действия, а также усилила риторику против ЕС, стран - членов ЕС и европейских лидеров», - отмечается в документе.
Ранее французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан осудил резкие высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Франции и ее руководства, допустив возможность санкций в отношении Турции. Дипломатический скандал между двумя странами разгорелся из-за убийства студентом-мусульманином парижского учителя Самюэля Пати.
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