Bloomberg: в Евросоюзе отвергли предложение о встрече Путина с европейскими лидерами

Около десяти стран ЕС выступили против инициативы лидеров Германии и Франции об организации встречи российского президента Владимира Путина с главами стран Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Глава МИД Литвы назвал предложение Германии о саммите с Путиным безответственным

Так, во время обсуждения около десяти государств «заявили, что им не нравится либо сама идея, либо то, что ее выдвинули без всякой подготовки. Как гласит проект итогового коммюнике саммита ЕС, главы его стран «изучат существующие форматы диалога с Россией, включая диалог на уровне лидеров». Однако документ окончательно не согласован.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести переговоры между лидерами Евросоюза и президентом России Владимиром Путиным. Она заявила, что Европейский союз не должен довольствоваться только анализом отношений с Россией.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал безответственным призыв Германии к диалогу с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияЕвросоюз
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