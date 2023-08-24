Лидеры БРИКС поддержали реформу ООН
Лидеры стран БРИКС выступили за реформирование ООН, в том числе Совета безопасности международной организации. Об этом говорится в итоговой декларации саммита объединения, который в пятницу завершается в Йоханнесбурге.
«Мы поддерживаем всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет безопасности», — говорится в документе.
Главы государств БРИКС отмечают, что ООН необходимо сделать «более демократичной, представительной, эффективной и действенной».
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к реформе Организации Объединенных Наций, отметив, что она «не в состоянии предотвратить конфликты», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru