Лидеры БРИКС поддержали реформу ООН

Лидеры стран БРИКС выступили за реформирование ООН, в том числе Совета безопасности международной организации. Об этом говорится в итоговой декларации саммита объединения, который в пятницу завершается в Йоханнесбурге.

Президент Бразилии заявил о необходимости реформировать Совет безопасности ООН

«Мы поддерживаем всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет безопасности», — говорится в документе.

Главы государств БРИКС отмечают, что ООН необходимо сделать «более демократичной, представительной, эффективной и действенной».

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к реформе Организации Объединенных Наций, отметив, что она «не в состоянии предотвратить конфликты», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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