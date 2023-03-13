Лидеры Белоруссии и Ирана подписали дорожную карту сотрудничества
Президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси подписали дорожную карту сотрудничества на 2023-2026 годы. Об этом сообщает БЕЛТА.
В понедельник лидеры двух стран провели переговоры в Тегеране.
«Дорожная карта предусматривает всестороннее сотрудничество ... в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сфере образования, культуры, искусства, СМИ и туризма», — отмечается в сообщении.
Лукашенко заверил коллегу, что Белоруссия сделает все необходимое для выполнения договоренностей.
Кроме того, Лукашенко и Раиси подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соглашение о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания, а также внесли изменения в соглашение о международных автомобильных отношениях.
Накануне главы МИД Белоруссии и Ирана Сергей Алейник и Хоссейн Амир Абдоллахиан провели переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения, напоминает RT.
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