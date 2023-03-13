Лидеры Белоруссии и Ирана подписали дорожную карту сотрудничества

В понедельник лидеры двух стран провели переговоры в Тегеране.

«Дорожная карта предусматривает всестороннее сотрудничество ... в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сфере образования, культуры, искусства, СМИ и туризма», — отмечается в сообщении.

Лукашенко заверил коллегу, что Белоруссия сделает все необходимое для выполнения договоренностей.

Кроме того, Лукашенко и Раиси подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соглашение о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания, а также внесли изменения в соглашение о международных автомобильных отношениях.

Накануне главы МИД Белоруссии и Ирана Сергей Алейник и Хоссейн Амир Абдоллахиан провели переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения, напоминает RT.

