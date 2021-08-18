Лидеры G7 проведут онлайн-встречу по ситуации в Афганистане

Согласно заявлению пресс-службы Белого дома, в ходе встречи стороны планируют обсудить общую стратегию действий и подход.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск, который планируется завершить до 11 сентября. Боевики развернули борьбу с правительственными войсками, одну за другой захватывая афганские провинции. Талибы 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

