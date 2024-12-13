Лидера молдавской «Победы» Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы
Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии вынесла окончательный приговор лидеру оппозиционного блока «Победа», предпринимателю Илану Шору по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, следует из вердикта, опубликованного на сайте судебной инстанции.
В 2023 году суд в Молдавии заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 млрд долларов. Однако решение суда было не окончательным, и адвокаты Шора подали протест в Высшей судебной палате.
Сегодня стало известно, что коллегия судей единогласно отклонила апелляции адвокатов.
Ранее Шор заявил, что действующий президент Молдавии Майа Санду не выиграла второй тур выборов на зарубежных участках, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru