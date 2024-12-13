Лидера молдавской «Победы» Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии вынесла окончательный приговор лидеру оппозиционного блока «Победа», предпринимателю Илану Шору по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, следует из вердикта, опубликованного на сайте судебной инстанции.

В 2023 году суд в Молдавии заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 млрд долларов. Однако решение суда было не окончательным, и адвокаты Шора подали протест в Высшей судебной палате.

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Сегодня стало известно, что коллегия судей единогласно отклонила апелляции адвокатов.

Ранее Шор заявил, что действующий президент Молдавии Майа Санду не выиграла второй тур выборов на зарубежных участках, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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