Конституционный суд Молдавии утвердил переизбрание Санду на пост президента

По её словам, на заседании были утверждены итоги прошедших 3 ноября 2024 года выборов президента, согласно которым Санду была переизбрана на второй срок.

«Это решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия», - заключила Маноле.

Ранее молдавский депутат-коммунист Диана Караман заявила, что Партия коммунистов не признаёт Санду легитимно избранным президентом Молдавии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

