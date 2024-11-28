Конституционный суд Молдавии утвердил переизбрание Санду на пост президента
Конституционный суд Молдавии подтвердил победу действующей главы государства Майи Санду на президентских выборах. Об этом заявила председатель суда Домника Маноле.
По её словам, на заседании были утверждены итоги прошедших 3 ноября 2024 года выборов президента, согласно которым Санду была переизбрана на второй срок.
«Это решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия», - заключила Маноле.
Ранее молдавский депутат-коммунист Диана Караман заявила, что Партия коммунистов не признаёт Санду легитимно избранным президентом Молдавии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru