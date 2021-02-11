Лидер украинской оппозиции поддержал изгнание Бандеры из Киева

Кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН поддержал решение вернуть проспекту прежнее наименование.

«Я поддерживаю это решение, имена нацистских преступников не будут фигурировать в названиях наших городов, районах и улиц. Мы ранее инициировали несколько подобных судебных процессов по стране. В рамках так называемой декоммуннизации имена героев Великой Отечественной войны убрали с названий улиц, и мы против этого боремся. Мы сейчас защищаем памятник Ватутину, чтобы его не снесли. А в Киеве нет памятника националистам, есть только переименование улиц», - рассказал Бойко.

В 2015 году на Украине вступил закон «О декоммунизации», который предполагает уничтожение и переименование всех объектов, напоминающих о советском прошлом.

Николай Ватутин командовал войсками Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до своей гибели в 1944 году. Власти Киева переименовали проспект Ватутина в честь командующего Украинской повстанческой армией гауптштурмфюрера войск СС Романа Шухевича.





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