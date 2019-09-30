Лидер украинской делегации в ПАСЕ заговорила о диалоге с Россией
Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько заявила о том, что Киев и Москва должны искать пути к диалогу, сообщает Ura.ru
Она, в частности, отметила, что Украина должна отстаивать свои интересы, однако Киев не может игнорировать Россию. Ранее украинская делегация отказалась приезжать в ПАСЕ после восстановления в ассамблее прав российской стороны.
Ясько заявила, что это была вынужденная мера со стороны Киева, так как в ином случае он бы продемонстрировал свое согласие с возвращением российской делегации.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Билан вновь посетил Самару и вспомнил про фюрера
- СМИ сообщили о скорой отставке иркутского губернатора Левченко
- Захарова объяснила визит Лаврова в США после визового скандала
- Цены на «молочку» в России вырастут на 10 процентов
- Путин освободил от НДФЛ ряд категорий граждан