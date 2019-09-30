Лидер украинской делегации в ПАСЕ заговорила о диалоге с Россией

Она, в частности, отметила, что Украина должна отстаивать свои интересы, однако Киев не может игнорировать Россию. Ранее украинская делегация отказалась приезжать в ПАСЕ после восстановления в ассамблее прав российской стороны.

Ясько заявила, что это была вынужденная мера со стороны Киева, так как в ином случае он бы продемонстрировал свое согласие с возвращением российской делегации.

