Лидер украинской делегации в ПАСЕ заговорила о диалоге с Россией

30 сентября 201909:19

Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько заявила о том, что Киев и Москва должны искать пути к диалогу, сообщает Ura.ru

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Она, в частности, отметила, что Украина должна отстаивать свои интересы, однако Киев не может игнорировать Россию. Ранее украинская делегация отказалась приезжать в ПАСЕ после восстановления в ассамблее прав российской стороны.

Ясько заявила, что это была вынужденная мера со стороны Киева, так как в ином случае он бы продемонстрировал свое согласие с возвращением российской делегации.

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ФОТО: echrblog.blogspot.com/
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