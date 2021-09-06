Лидер сопротивления в Панджшере записал видеообращение к афганцам

«Где бы вы ни были, за границей или в стране, призываем вас начать всеобщее восстание в целях освобождения и прославления нашей родины. Восстаньте каждый, как можете», - заявил политик в видеообращении к своему народу.

Лидер повстанцев напомнил, что Афганистан может стать «отстающим, темным и далеким от какой-либо культуры, альянсов и событий» государством под управлением радикалов. Кроме того, он напомнил о возможности политической и экономической изоляции страны. Масуд также обвинил «иностранные силы» в сговоре с боевиками. По его словам, они совместно выступают против афганцев.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид объявил, что движение установило полный контроль над территорией Афганистана, захватив оставшуюся провинцию Панджшер. Однако сопротивление опровергает эти данные.

