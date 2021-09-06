Лидер сопротивления в Панджшере записал видеообращение к афганцам
Лидер сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд записал обращение, в котором обратился к афганцам с призывом восстать против «Талибана» (запрещенная в РФ организация). Об этом сообщает РИА Новости.
«Где бы вы ни были, за границей или в стране, призываем вас начать всеобщее восстание в целях освобождения и прославления нашей родины. Восстаньте каждый, как можете», - заявил политик в видеообращении к своему народу.
Лидер повстанцев напомнил, что Афганистан может стать «отстающим, темным и далеким от какой-либо культуры, альянсов и событий» государством под управлением радикалов. Кроме того, он напомнил о возможности политической и экономической изоляции страны. Масуд также обвинил «иностранные силы» в сговоре с боевиками. По его словам, они совместно выступают против афганцев.
Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид объявил, что движение установило полный контроль над территорией Афганистана, захватив оставшуюся провинцию Панджшер. Однако сопротивление опровергает эти данные.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- СМИ: останки Муаммара Каддафи передадут его племени
- Литовские таможенники случайно уехали в Россию при проверке поезда
- Михаил Ефремов перенес в колонии отек Квинке
- Лавров: призывы Киева расширить «нормандский формат» оскорбительны
- В Центральной России потеплеет до плюс 20 градусов
- Лавров призвал вернуть Ногинску историческое название Богородск
- Эндокринолог назвала противопоказания для интервального голодания
- Обнародовано видео массовой драки мигрантов на Рублевке
- Лавров: «Северный поток - 2» начнет работать через несколько дней
- Военнослужащие получат выплату в 15 тысяч рублей 6 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru