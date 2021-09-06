Лидер сопротивления в Панджшере записал видеообращение к афганцам

Лидер сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд записал обращение, в котором обратился к афганцам с призывом восстать против «Талибана» (запрещенная в РФ организация). Об этом сообщает РИА Новости.

«Успокоили» талибов. В Госдуме объяснили, почему пал Панджшер

«Где бы вы ни были, за границей или в стране, призываем вас начать всеобщее восстание в целях освобождения и прославления нашей родины. Восстаньте каждый, как можете», - заявил политик в видеообращении к своему народу.

Лидер повстанцев напомнил, что Афганистан может стать «отстающим, темным и далеким от какой-либо культуры, альянсов и событий» государством под управлением радикалов. Кроме того, он напомнил о возможности политической и экономической изоляции страны. Масуд также обвинил «иностранные силы» в сговоре с боевиками. По его словам, они совместно выступают против афганцев.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид объявил, что движение установило полный контроль над территорией Афганистана, захватив оставшуюся провинцию Панджшер. Однако сопротивление опровергает эти данные.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанАфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры