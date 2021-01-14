Лидер республиканцев: решение по Трампу в сенате до 20 января принято не будет

Сенат не вынесет вердикт по импичменту действующему президенту США Дональду Трампу до истечения срока его полномочий 20 января, сообщает РИА Новости со ссылкой письменное заявление лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла.

«Это не решение, которое принял я, это факт», - сообщил он. По его словам, нет шансов на «честный и серьезный» процесс в оставшиеся семь дней полномочий Дональда Трампа. Макконнелл сослался на «правила, процедуры и прецеденты сената».

Он напомнил, что три других процесса по импичменту в сенате длились 83 дня, 37 дней и 21 день.