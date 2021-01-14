Лидер республиканцев: решение по Трампу в сенате до 20 января принято не будет
Сенат не вынесет вердикт по импичменту действующему президенту США Дональду Трампу до истечения срока его полномочий 20 января, сообщает РИА Новости со ссылкой письменное заявление лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла.
«Это не решение, которое принял я, это факт», - сообщил он. По его словам, нет шансов на «честный и серьезный» процесс в оставшиеся семь дней полномочий Дональда Трампа. Макконнелл сослался на «правила, процедуры и прецеденты сената».
Он напомнил, что три других процесса по импичменту в сенате длились 83 дня, 37 дней и 21 день.
Палата представителей Конгресса США 13 января одобрила резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа. Голосование еще не завершено, однако голосов законодателей уже достаточно, чтобы поддержать обвинение. Документ поддержали не только члены Демократической партии, которые составляют большинство в Конгрессе. За резолюцию проголосовало не менее 10 однопартийцев действующего президента.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+22 850 / сут.
Умерли
63 370+566 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+28 658 / сут.
- Более 16 тысяч российских подросток зарегистрировались в качестве самозанятых
- Politico: в США готовится к возможному обнаружению самодельных взрывных устройств
- Лидер республиканцев: решение по Трампу в сенате до 20 января принято не будет
- Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало рост цен в 2021 году
- Количество прививочных пунктов от коронавируса увеличили в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru