Лидер республиканцев отказался собирать Сенат США для импичмента Трампу

Лидер республиканcкого большинства в Сенате США Митч Макконнелл отказался собрать сенаторов для рассмотрения импичмента действующему президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает The Washington Post.

Позже информацию подтвердил пресс-секретарь Макконнелла Даг Андрес в своём Twitter.

По данным издания, республиканец отказался собирать находящийся на каникулах Сенат до 19 января. Представители демократической партии не смогут отстранить Трампа от должности до инаугурации нового президента Джо Байдена 20 января, как планировалось ранее.

В среду стало известно, что конгрессмены США утвердили процедуру обсуждения и голосования по резолюции об импичменте Трампу. В ближайшее время отстранение президента обсудят в ходе дебатов, после конгрессмены проведут голосование по резолюции.

Представители Демократической партии США намерены объявить импичмент Трампу по обвинению в подстрекательстве к мятежу. В случае отстранения нынешний глава государства в будущем не сможет вновь баллотироваться в президенты и занимать государственные посты.

