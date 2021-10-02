Лидер правящей партии Грузии заявил о возможных провокациях на избирательных участках
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, ожидая провокаций на на избирательных участках в ходе выборов в местные органы самоуправления, призвал реагировать на них спокойно и терпеливо. Об этом он заявил журналистам на брифинге.
«Сегодня особенно важно дать избирателям возможность проголосовать в мирной обстановке. Естественно, ожидаются провокации на избирательных участках», - заявил Кобахидзе.
Он также призвал всех участников избирательного процесса, особо обратившись к членам и сторонникам партии «Грузинская мечта», «реагировать на любые провокации максимально спокойно и терпеливо».
«Не позволяйте провокаторам добиваться цели», - подчеркнул политик и призвал оппозиционные СМИ не создавать ажиотаж.
Напомним, накануне в Грузии правоохранители задержали третьего президента страны Михаила Саакашвили, которых находился в розыске.
В ходе выборов в органы местного самоуправления грузинам предстоит избрать мэров и депутатов в 64 городах и районах. Избирательным правом в стране обладают 3 497 345 граждан.
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