Лидер правящей партии Грузии заявил о возможных провокациях на избирательных участках

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, ожидая провокаций на на избирательных участках в ходе выборов в местные органы самоуправления, призвал реагировать на них спокойно и терпеливо. Об этом он заявил журналистам на брифинге.

«Сегодня особенно важно дать избирателям возможность проголосовать в мирной обстановке. Естественно, ожидаются провокации на избирательных участках», - заявил Кобахидзе.