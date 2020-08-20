Лидер партии «Новые люди» пожелал Навальному скорейшего выздоровления

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев пожелал оппозиционеру Алексею Навальному, госпитализированному в тяжелом состоянии в Омске, прийти в сознание и снова начать жить.

Навальный в настоящее время находится в коме в реанимации. Политик почувствовал себя плохо в самолете, и экипаж произвел экстренную посадку в Омске. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш высказала мнение, что оппозиционера отравили ядом, который был подмешан в чай.

Нечаев обратился через официальный телеграм-канал партии к Навальному, отметив, что он сам лично не знаком с ним, а их заочное политическое общение «трудно назвать дружеским и даже приятельским». Правда, лидер «Новых людей» отметил, что сейчас это не имеет никакого значения.

«Человеческая жизнь важнее политических разногласий. Важнее оппонирования и личностных претензий. Слова могут быть разными, а жизнь у человека одна. Люди важнее. Я желаю Алексею выбраться. Прийти в сознание. Снова начать жить», - написал Нечаев.