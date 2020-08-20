Лидер партии «Новые люди» пожелал Навальному скорейшего выздоровления
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев пожелал оппозиционеру Алексею Навальному, госпитализированному в тяжелом состоянии в Омске, прийти в сознание и снова начать жить.
Навальный в настоящее время находится в коме в реанимации. Политик почувствовал себя плохо в самолете, и экипаж произвел экстренную посадку в Омске. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш высказала мнение, что оппозиционера отравили ядом, который был подмешан в чай.
Нечаев обратился через официальный телеграм-канал партии к Навальному, отметив, что он сам лично не знаком с ним, а их заочное политическое общение «трудно назвать дружеским и даже приятельским». Правда, лидер «Новых людей» отметил, что сейчас это не имеет никакого значения.
«Человеческая жизнь важнее политических разногласий. Важнее оппонирования и личностных претензий. Слова могут быть разными, а жизнь у человека одна. Люди важнее. Я желаю Алексею выбраться. Прийти в сознание. Снова начать жить», - написал Нечаев.
Позиция лидера «Новых людей» заключается в том, что плохо может стать любому. По его мнению, в такие моменты следует поддержать даже политического оппонента.
Партия «Новые люди» была создана в марте 2020 года. Ее лидером стал Алексей Нечаев. Ранее Навальный неоднократно критиковал Нечаева за его политическую позицию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- Путин и глава Евросовета обсудили Белоруссию
- Стали известны побочные эффекты вакцины против COVID-19
- Белоруссия начинает военные учения на западном направлении
- Музаев назначен руководителем Рособрнадзора
- Вакцина от COVID-19 оказалась противопоказана для беременных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru