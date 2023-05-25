Лидер «Новых людей» призвал не навешивать ярлыки предателей на Кудрина и Набиуллину
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев призвал в Госдуме не «развешивать ярлыки предателей» на экс-главу Счетной палаты Алексея Кудрина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.
В ответ на их критику со стороны представителей фракции КПРФ Нечаев призвал ответственно подходить к заявлениям. По его мнению, несмотря на высокие ставки рефинансирования и по кредитам, платёжные системы под давлением западных санкций работают нормально. Политик добавил, что инфляция между 2-3% годовых – это также заслуга Центрального банка, который возглавляет Набиуллина.
Относительно Кудрина лидер «Новых людей» сообщил, что он «ни в какой Израиль не переезжал», а «по поручению президента занимается реструктуризацией одной из наших фронтирных технологических компаний – Яндекса».
В декабре 2022 года Алексей Нечаев заявил, что не исключает поддержку партией бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина кандидатом на пост президента, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru