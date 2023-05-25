Лидер «Новых людей» призвал не навешивать ярлыки предателей на Кудрина и Набиуллину

В ответ на их критику со стороны представителей фракции КПРФ Нечаев призвал ответственно подходить к заявлениям. По его мнению, несмотря на высокие ставки рефинансирования и по кредитам, платёжные системы под давлением западных санкций работают нормально. Политик добавил, что инфляция между 2-3% годовых – это также заслуга Центрального банка, который возглавляет Набиуллина.

Относительно Кудрина лидер «Новых людей» сообщил, что он «ни в какой Израиль не переезжал», а «по поручению президента занимается реструктуризацией одной из наших фронтирных технологических компаний – Яндекса».

В декабре 2022 года Алексей Нечаев заявил, что не исключает поддержку партией бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина кандидатом на пост президента, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



