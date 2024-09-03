Лидер Монголии принял приглашение Путина посетить саммит БРИКС в Казани

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс», которая пройдет в октябре в Казани. Об этом он сообщил на двусторонней встрече двух лидеров в Улан-Баторе.

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В ходе беседы Путина и Хурэлсуха, российский лидер пригласил своего коллегу посетить Казань, где пройдет саммит БРИКС, и заявил, что надеется на его участие.

Глава Монголии в свою очередь отметил, что принимает приглашение Путина.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Монголия, принимая у себя Путина с официальным визитом, «послала» МУС и «евродегенератов», передает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:МонголияПутин

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