Лидер Монголии принял приглашение Путина посетить саммит БРИКС в Казани
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс», которая пройдет в октябре в Казани. Об этом он сообщил на двусторонней встрече двух лидеров в Улан-Баторе.
В ходе беседы Путина и Хурэлсуха, российский лидер пригласил своего коллегу посетить Казань, где пройдет саммит БРИКС, и заявил, что надеется на его участие.
Глава Монголии в свою очередь отметил, что принимает приглашение Путина.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Монголия, принимая у себя Путина с официальным визитом, «послала» МУС и «евродегенератов», передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru