Лидер Монголии принял приглашение Путина посетить саммит БРИКС в Казани

В ходе беседы Путина и Хурэлсуха, российский лидер пригласил своего коллегу посетить Казань, где пройдет саммит БРИКС, и заявил, что надеется на его участие.

Глава Монголии в свою очередь отметил, что принимает приглашение Путина.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Монголия, принимая у себя Путина с официальным визитом, «послала» МУС и «евродегенератов», передает RT.



