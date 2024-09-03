МИД Украины: Монголию ждут последствия из-за визита Путина
Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал в соцсети Х «тяжелым ударом» визит российского президента Владимира Путина в Монголию.
Так дипломат отреагировал на поездку лидера России в страну. Он пригрозил Улан-Батору последствиями. Тихий указал, что тот факт, что Монголия отказывается выполнять ордер МУС на «арест» Путина, наносит удар по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никаких проблем с Монголией в контексте предстоящего визита в Улан-Батор президента РФ Владимира Путин, связанных с предписанием Международного уголовного суда в Гааге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru