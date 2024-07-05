Лидер лейбористов Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании

После этого монарх утвердил назначение лидера лейбористской партии Кира Стармера, который официально стал 58-м премьер-министром страны.

По итогам парламентских выборов, лейбористы получили 412 мест, а возглавляемые Сунаком консерваторы только 120. В ходе заключительной речи экс-премьер взял на себя ответственность за результаты голосования.

Также Сунак объявил, что намерен уйти с поста лидера консервативной партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

