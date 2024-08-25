Лидер «Коррозии металла» Троицкий вновь выдвинулся кандидатом в мэры Химок

Фронтмен российской группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий сообщил о выдвижении кандидатом в мэры подмосковных Химок.

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«Я выдвинулся на должность мэра города Химки в порядке самовыдвижения», - сказал музыкант в беседе с РИА Новости.

Подробностей своей предвыборной кампании Троицкий не предоставил. Музыкант выдвигался в мэры Химок в 2012 году.

В Московской области 6-8 сентября пройдут выборы в органы местного самоуправления.

В апреле 2024 года «Коррозия металла» объявила об отмене всех запланированных концертов в России. Музыканты опровергли слухи о распаде коллектива, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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