Лидер «Коррозии металла» Троицкий вновь выдвинулся кандидатом в мэры Химок
Фронтмен российской группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий сообщил о выдвижении кандидатом в мэры подмосковных Химок.
«Я выдвинулся на должность мэра города Химки в порядке самовыдвижения», - сказал музыкант в беседе с РИА Новости.
Подробностей своей предвыборной кампании Троицкий не предоставил. Музыкант выдвигался в мэры Химок в 2012 году.
В Московской области 6-8 сентября пройдут выборы в органы местного самоуправления.
В апреле 2024 года «Коррозия металла» объявила об отмене всех запланированных концертов в России. Музыканты опровергли слухи о распаде коллектива, отмечает «Радиоточка НСН».
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