Лидер «Коррозии металла» Троицкий вновь выдвинулся кандидатом в мэры Химок

«Я выдвинулся на должность мэра города Химки в порядке самовыдвижения», - сказал музыкант в беседе с РИА Новости.

Подробностей своей предвыборной кампании Троицкий не предоставил. Музыкант выдвигался в мэры Химок в 2012 году.

В Московской области 6-8 сентября пройдут выборы в органы местного самоуправления.

В апреле 2024 года «Коррозия металла» объявила об отмене всех запланированных концертов в России. Музыканты опровергли слухи о распаде коллектива, отмечает «Радиоточка НСН».

