Лидер «Коммунистов России» сдал в ЦИК как кандидат в президенты

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович передал подписи своих сторонников в качестве кандидата в президенты РФ в Центральную избирательную комиссию, передает ТАСС.

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По данным ЦИК Малинкович оказался вторым участником избирательной компании, предоставивший подписи в ЦИК.

Ранее лидера «Коммунистов России», депутата Алтайского краевого законодательного собрания Сергея Малинковича ЦИК зарегистрировал в качестве кандидата президентских выборов. Они пройдут 17 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».





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Фото: cikrf.ru
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