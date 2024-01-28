Лидер «Коммунистов России» сдал в ЦИК как кандидат в президенты
28 января 202410:49
Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович передал подписи своих сторонников в качестве кандидата в президенты РФ в Центральную избирательную комиссию, передает ТАСС.
По данным ЦИК Малинкович оказался вторым участником избирательной компании, предоставивший подписи в ЦИК.
Ранее лидера «Коммунистов России», депутата Алтайского краевого законодательного собрания Сергея Малинковича ЦИК зарегистрировал в качестве кандидата президентских выборов. Они пройдут 17 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru