Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит военные заводы в России

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным лидер КНДР Ким Чен Ын намерен задержаться в России, сообщает ТАСС.

«Священная борьба с империализмом»: Ким Чен Ын встретился с Путиным на «Восточном»

Он посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре, где познакомиться с работой предприятий военно-промышленного комплекса России.

Ким Чен Ын выразил желание посмотреть на производство российского оружия.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения президента РФ Владимира Путина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артем Геодакян
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