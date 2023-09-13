Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит военные заводы в России
13 сентября 202313:44
После переговоров с президентом России Владимиром Путиным лидер КНДР Ким Чен Ын намерен задержаться в России, сообщает ТАСС.
Он посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре, где познакомиться с работой предприятий военно-промышленного комплекса России.
Ким Чен Ын выразил желание посмотреть на производство российского оружия.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения президента РФ Владимира Путина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru