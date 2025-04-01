Лидер Китая Си Цзиньпин призвал Индию к «танго Слона и Дракона»

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал президента Индии Драупади Мурму к более тесному взаимодействию в форме «танго дракона и слона». Как пояснил лидер КНР, отношения двух стран должны напоминать танец этих символических животных.

Си Цзиньпин и Драупади Мурма направили друг другу поздравления в связи с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Как отмечает индийская телекомпания NDTV, это означает постепенную разрядку между Нью-Дели и Пекином после столкновения индийских и китайских военных на границе в Гималаях в июне 2020 года. Тогда в рукопашной схватке между пограничниками погибли 20 индийских военных и четверо китайских.

