Лидер Китая Си Цзиньпин призвал Индию к «танго Слона и Дракона»

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал президента Индии Драупади Мурму к более тесному взаимодействию в форме «танго дракона и слона». Как пояснил лидер КНР, отношения двух стран должны напоминать танец этих символических животных.

Си Цзиньпин и Драупади Мурма направили друг другу поздравления в связи с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Как отмечает индийская телекомпания NDTV, это означает постепенную разрядку между Нью-Дели и Пекином после столкновения индийских и китайских военных на границе в Гималаях в июне 2020 года. Тогда в рукопашной схватке между пограничниками погибли 20 индийских военных и четверо китайских.

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Лидер КНР в своем послании подчеркнул, что соседним странам необходимо искать пути мирного сосуществования. Си Цзиньпин также заявил о стремлении углублять взаимодействие и координацию в наиболее актуальных вопросах международной повестки.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», первые за пять последних лет переговоры лидеров Индии и Китая прошли в октябре 2024 года в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.

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Фото: cpc.people.com.cn
ТЕГИ:КитайИндияСи Цзиньпин

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