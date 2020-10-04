Лидер Азербайджана назвал условие окончания войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие, при котором страна прекратит огонь, сообщает РИА Новости.

Города в огне. Война вышла за пределы Карабаха

Если Армения предложит повестку вывода своих войск из городов в Нагорном Карабахе, азербайджанская сторона остановит огонь, отметил Алиев.

Ранее в воскресенье глава Азербайджана сообщил, что город Джабраил и еще несколько сел в Нагорном Карабахе перешел под контроль азербайджанских военных. Переход города Джебраил (Мехакаван) на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе под влияние Азербайджана в Министерстве обороны Армении назвали дезинформацией. Такое заявление сделал официальный представитель ведомства Арцрун Ованнисян.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВойнаНагорный КарабахАрменияАзербайджан
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