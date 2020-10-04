Лидер Азербайджана назвал условие окончания войны

Если Армения предложит повестку вывода своих войск из городов в Нагорном Карабахе, азербайджанская сторона остановит огонь, отметил Алиев.

Ранее в воскресенье глава Азербайджана сообщил, что город Джабраил и еще несколько сел в Нагорном Карабахе перешел под контроль азербайджанских военных. Переход города Джебраил (Мехакаван) на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе под влияние Азербайджана в Министерстве обороны Армении назвали дезинформацией. Такое заявление сделал официальный представитель ведомства Арцрун Ованнисян.

