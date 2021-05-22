Летчик-космонавт Романенко и депутат МГД Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы ЮЗАО
Летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко и депутат Мосгордумы Александр Семенников достигли договоренностей о совместном решении транспортных проблем Юго-Западного административного округа столицы (ЮЗАО). Такое решение было принято входе семинара, на котором парламентарии обсудили самые актуальные вопросы движения в городе.
Романенко обозначил ряд наиболее актуальных для жителей ЮЗАО столицы вопросов. По словам парламентария, он намерен заниматься их решением в первую очередь.
«Жители ЖК «Гринада» жалуются на отсутствие дорог внутри квартала, на то, что выезд один - на ул. Новобутовская, и им приходится делать большой крюк для выхода на трассу. В Ясенево очень остро стоит вопрос прямого въезда на МКАД. Это первоочередные сюжеты, которыми я собираюсь заняться в ближайшее время. Но такие сложные вопросы лучше всего решать вместе, объединив наши с вами усилия», - заявил Роман Романенко.
Необходимость установки шумозащитных экранов на МКАДе отметил Александр Семенников.
«Решение транспортных проблем - один из приоритетов городского бюджета. Но строительства новых развязок и дорог недостаточно. Нужно развивать общественный транспорт. При этом экологичный и современный, например, электробусы. Их уже сейчас в городе более 600 и работают они на 45 маршрутах», - сказал Александр Семенников.
Жители юго-запада столицы во время семинара задали несколько десятков вопросов. Их, к примеру, интересовало, когда откроют станцию метро «Зюзино». По словам депутата уже в 2021 году должны запустить движение на южном участке - это три станции: «Калужская», «Зюзино» и «Улица Новаторов». Также москвичи просили снести торговый центр «Принц Плаза», из-за которого у метро «Теплый Стан» образуются огромные пробки.
Депутаты запланировали личную встречу для обсуждения вопросов, а также договорились провести выездные совещания на всех проблемных объектах.
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