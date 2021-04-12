Космонавт Роман Романенко рассказал, как Москве стать космической столицей мира

Лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко в ходе прямого эфира в сети Instagram заявил, что в Москве нужно открыть ещё не менее 100 дополнительных секций авиамоделирования и робототехники.

По его словам, столичные власти уделяют много внимания детским технопаркам и кружкам робототехники, в которых занимаются свыше 180 тысяч детей. Однако, чтобы Москва стала настоящей космической столицей, их должно быть кратно больше, отметил Романенко.



«Даже если большинство выпускников этих секций в итоге выберут другой путь, знания, которые они получат, помогут им стать очень востребованным специалистами. Ведь экономика 21-го века в любом случае будет связана с цифровыми технологиями, роботами и космосом», - уверен Герой России.

Романенко добавил, что Москва должна стать центром космического роботостроения. Он напомнил, что в столице расположено большое количество передовых технических вузов и штаб-квартиры российских техкорпораций, а сам город находится недалеко от заводов, выпускающих высокоточную продукцию.

