Ленин и стереотипы: Журова о нежелании россиян видеть женщину президентом

В последние четыре года в России выросла доля граждан, выступающих против того, чтобы женщина занимала посты премьер-министра и президента страны. Об этом свидетельствует недавний опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Если в 2016 году женщину не хотели видеть во главе государства 61% респондентов, а во главе правительства – 36%, то теперь такой позиции придерживаются 68% и 56% соответственно. Россияне более лояльно относятся к женщинам во главе Минздрава или министерства образования, однако и здесь аналогичная тенденция: в 2016 году такую идею поддерживали 89%, сейчас – 69%.

Депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН списала такие общественные настроения на стереотипы, которые сложно изменить.

«Думаю, это стереотипное мышление, которое у нас сохраняется, и крайне сложно его изменить. Кроме того, в опросе участвовали женщины – думаю, как минимум 50%, а женщина не всегда хочет видеть женщину руководителем. Когда речь идёт об ответственных решениях, о чём-то важном – вот здесь руководителем страны сами женщины видят мужчину. Ну и далеко не все мужчины готовы видеть женщину на руководящем посту, потому что есть эта знаменитая, вырванная из контекста фраза Ленина, насчёт кухарки, управляющей государством. Ленин, конечно, говорил о другом – о том, что когда страна станет настолько образована, что даже кухарка, получившая образование, сможет управлять государством. Но люди, вырвав из контекста, сделали эту фразу практически мемом. И теперь, когда кто-то говорит о женщине, которая может занять какой-то пост, или когда она делает что-то неудачное, то сразу вспоминают эту фразу.