Ленин и стереотипы: Журова о нежелании россиян видеть женщину президентом
Депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН усомнилась, что участие женщин в выборах президента поможет преодолеть стереотип о женщине-руководителе.
В последние четыре года в России выросла доля граждан, выступающих против того, чтобы женщина занимала посты премьер-министра и президента страны. Об этом свидетельствует недавний опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Если в 2016 году женщину не хотели видеть во главе государства 61% респондентов, а во главе правительства – 36%, то теперь такой позиции придерживаются 68% и 56% соответственно. Россияне более лояльно относятся к женщинам во главе Минздрава или министерства образования, однако и здесь аналогичная тенденция: в 2016 году такую идею поддерживали 89%, сейчас – 69%.
Депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН списала такие общественные настроения на стереотипы, которые сложно изменить.
«Думаю, это стереотипное мышление, которое у нас сохраняется, и крайне сложно его изменить. Кроме того, в опросе участвовали женщины – думаю, как минимум 50%, а женщина не всегда хочет видеть женщину руководителем. Когда речь идёт об ответственных решениях, о чём-то важном – вот здесь руководителем страны сами женщины видят мужчину. Ну и далеко не все мужчины готовы видеть женщину на руководящем посту, потому что есть эта знаменитая, вырванная из контекста фраза Ленина, насчёт кухарки, управляющей государством. Ленин, конечно, говорил о другом – о том, что когда страна станет настолько образована, что даже кухарка, получившая образование, сможет управлять государством. Но люди, вырвав из контекста, сделали эту фразу практически мемом. И теперь, когда кто-то говорит о женщине, которая может занять какой-то пост, или когда она делает что-то неудачное, то сразу вспоминают эту фразу.
В Европе с этим справились квотированием. У нас даже это не пройдёт. Я считаю, что это невозможно. И женщины сами начинают оскорбляться, обижаться, когда что-то квотировать начинают. Наверное, нам надо пройти какой-то исторический период, чтобы потребность в женщине-президенте, женщине-руководителе появилась в обществе», - предположила собеседница НСН.
По мнению Журовой, примеры женщин, пытавшихся бороться за пост президента России, вряд ли помогут преодолеть стереотипы.
«Вы же видите, какие кандидаты-женщины у нас бывали. Наверное, это вызовет ещё меньше желания, чтобы женщина была президентом. Даже помня последние выборы: какие кандидаты рассматривались, и даже кто пошёл на эти выборы», - отметила Журова.
В выборах президента в 2018 году участвовала телеведущая Ксения Собчак. По результатам голосования она стала четвёртой после Владимира Путина, Павла Грудинина и Владимира Жириновского, набрав 1,68% голосов.
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