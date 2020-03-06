Россияне не хотят видеть президентом женщину

Большинство россиян – 69% - не хотели видеть на посту президента женщину. Это выяснили специалисты ВЦИОМ. Еще больше граждан не хотят, чтобы представительница слабого пола заняла пост генерального прокурора (83%). Более половины респондентов -56% - высказались против женщины премьер-министра, передает RT.

При этом около половины россиян видят женщину на месте лидера одной из ведущих партий, фракции или комитета в Госдуме.

Опрошенные граждане полагают, что женщина-политик должна быть образованной, грамотной, компетентной, порядочной, честной, принципиальной, сильной и решительной, отмечает КИА. Больше всего, этим требованиям, по их убеждению, отвечает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (19%). На втором месте оказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова (11%).

