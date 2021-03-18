«Лечиться надо». Кадыров заявил, что Байден опасен для всего человечества
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале призвал администрацию Белого дома очень внимательно следить за президентом США Джо Байденом.
Комментируя высказывания американского лидера в отношении президента России Владимира Путина, Кадыров обвинил США в масштабных войнах, в том числе в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, Сомали, Гаити и Йемене. Он добавил, что Байден не только сам находится по горло в крови, но и «продолжает политику, которая несёт смерть и страдания миллионам людей».
Также глава Чечни отметил, что президенту США «лечиться надо, а не управлять страной», так как он «опасен для всего человечества», сообщает Ura.ru.
«Он может не просто подписаться под всякой ересью, но ещё, не дай Бог, нажать на красную кнопку и прощай американская мечта», - написал Кадыров.
Ранее Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за приписываемое России «вмешательство» в президентские выборы в США, сообщает «Свободная пресса». Кроме того, американский лидер утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он президента РФ убийцей.
Президент России Владимир Путин в ответ на заявления американского коллеги припомнил ответ на детские дразнилки: «Кто как обзывается, тот сам так называется»
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