Ле Пен допустила, что снова баллотируется в президенты Франции
Лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что не исключает возможности баллотироваться на пост президента страны в четвертый раз в 2027 году. Об этом она сообщила в эфире радиостанции RTL.
По ее словам, окончательное решение в этом ключе еще не принято. При этом Ле Пен отметила, что не желает быть премьер-министром Франции.
Ранее Марин Ле Пен в эфире радио France Inter заявила, что Украина не сможет выиграть противостояние с Россией без вступления НАТО в конфликт. Однако, указала она, это будет означать мировую войну, поэтому поставки наступательных вооружений Киеву следует прекратить, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- Си Цзиньпин начал государственный визит в Россию
- Западные аналитики подсчитали потери живой силы ВСУ
- СМИ сообщили об ажиотажном спросе на получение виз в Китай
- Володин назвал бескорыстными отношения России и стран Африки
- Песков рассказал о сроках строительства газового хаба в Турции
- Песков: Путин представит Си Цзиньпину видение Москвы по украинскому конфликту
- Появились новые подробности сражения за остров Змеиный
- МИД Китая указал МУС на юрисдикционный иммунитет глав государств
- В Чехии заявили, что Украина заслуживает принятия в НАТО
- В Кремле ответили на вопрос о перспективе мирных переговоров по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru