Ле Пен допустила, что снова баллотируется в президенты Франции

По ее словам, окончательное решение в этом ключе еще не принято. При этом Ле Пен отметила, что не желает быть премьер-министром Франции.

Ранее Марин Ле Пен в эфире радио France Inter заявила, что Украина не сможет выиграть противостояние с Россией без вступления НАТО в конфликт. Однако, указала она, это будет означать мировую войну, поэтому поставки наступательных вооружений Киеву следует прекратить, сообщает НСН.

