Ле Пен допустила, что снова баллотируется в президенты Франции

Лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что не исключает возможности баллотироваться на пост президента страны в четвертый раз в 2027 году. Об этом она сообщила в эфире радиостанции RTL.

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По ее словам, окончательное решение в этом ключе еще не принято. При этом Ле Пен отметила, что не желает быть премьер-министром Франции.

Ранее Марин Ле Пен в эфире радио France Inter заявила, что Украина не сможет выиграть противостояние с Россией без вступления НАТО в конфликт. Однако, указала она, это будет означать мировую войну, поэтому поставки наступательных вооружений Киеву следует прекратить, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Марин Ле ПенФранция

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