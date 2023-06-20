В Германии заявили о шоке из-за неудачного контрнаступления ВСУ

«В настоящее время Германия переживает шок. Вокруг этого контрнаступления создан ажиотаж, который однако также сопровождается унынием», - сказал политолог.

Он констатировал, что сейчас Киеву гораздо тяжелее вести боевые действия, чем летом прошлого года. В Берлине осознали, что контрнаступление может окончиться поражением ВСУ, добавил Меллинг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что украинская армия натолкнулась на хорошо подготовленную оборону российских войск, передает «Радиоточка НСН».

