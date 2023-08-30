Мятежники в Нигере потребовали полного вывода французских войск
30 августа 202323:42
Сформированный военными Нигера «Национальный совет по защите отечества» потребовал от Франции полностью вывести свой воинский контингент из страны. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
Мятежники дали Франции срок до 3 сентября. Сторонники вывода иностранных войск намерены устроить бессрочную акцию.
По информации телеканала, отдельные жители требуют отключить французскую базу от электричества и водоснабжения.
Ранее в среду мятежники аннулировали все договоренности с Францией по безопасности и военным вопросам, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru