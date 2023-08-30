Мятежники в Нигере потребовали полного вывода французских войск

Сформированный военными Нигера «Национальный совет по защите отечества» потребовал от Франции полностью вывести свой воинский контингент из страны. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

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Мятежники дали Франции срок до 3 сентября. Сторонники вывода иностранных войск намерены устроить бессрочную акцию.

По информации телеканала, отдельные жители требуют отключить французскую базу от электричества и водоснабжения.

Ранее в среду мятежники аннулировали все договоренности с Францией по безопасности и военным вопросам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр телетрансляции
ТЕГИ:Военный ПереворотФранцияАфрика

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