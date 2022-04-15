ЛДПР может запретить бывшим членам других партий входить в ее руководство
ЛДПР планирует рассмотреть возможность запрета бывшим членам других российских политических партий входить в руководящий состав фракции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЛДПР.
Отмечается, что предложение о данной поправке поступило «в связи с многочисленными «новостями» по поводу возможного избрания нового руководства ЛДПР».
Партия намерена исключить возможность занимать руководящие должности в ЛДПР для людей, которые прежде были членами других партий России. Соответствующие изменения в устав либерал-демократы обсудят на ближайшем съезде.
Основатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Лидер партии был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве.
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