ЛДПР может запретить бывшим членам других партий входить в ее руководство

ЛДПР планирует рассмотреть возможность запрета бывшим членам других российских политических партий входить в руководящий состав фракции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЛДПР.

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Отмечается, что предложение о данной поправке поступило «в связи с многочисленными «новостями» по поводу возможного избрания нового руководства ЛДПР».

Партия намерена исключить возможность занимать руководящие должности в ЛДПР для людей, которые прежде были членами других партий России. Соответствующие изменения в устав либерал-демократы обсудят на ближайшем съезде.

Основатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Лидер партии был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЛДПР
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