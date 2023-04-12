Лаврову и российской делегации не выдали визы для мероприятий СБ ООН
12 апреля 202312:28
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и делегация РФ не получили визы США для участия в заседаниях Совета безопасности ООН. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Пока ни одна виза не выдана», — цитирует дипломата РИА Новости.
Россия в апреле председательствует в Совбезе ООН, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как ранее отмечали в МИД, в международной организации состоится целый ряд мероприятий. Так, 25 апреля планируется провести ежеквартальные открытые дебаты министерского уровня по урегулированию на Ближнем Востоке.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- Осужденная Сапега согласилась на экстрадицию из Белоруссии в Россию
- Лаврову и российской делегации не выдали визы для мероприятий СБ ООН
- Набиуллина не увидела необходимости в возврате репатриации валютной выручки
- СМИ: В утечке из Пентагона нашли данные о спецназе США и Британии на Украине
- Власти опровергли сообщения о падении неопознанного объекта под Екатеринбургом
- СМИ сообщили о планах Восточной Европы отказаться от поставок российского урана
- СМИ: Активисты призвали проверить Орбакайте и ее сына на предмет финансирования ВСУ
- Шкаплеров: Российский отряд космонавтов проведет открытый набор
- В Минобороны Сербии опровергли сообщения о поставках оружия Украине
- Шадаев: Уведомление о повестке на «Госуслугах» можно будет отключить
12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru