Лаврову и российской делегации не выдали визы для мероприятий СБ ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и делегация РФ не получили визы США для участия в заседаниях Совета безопасности ООН. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

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«Пока ни одна виза не выдана», — цитирует дипломата РИА Новости.

Россия в апреле председательствует в Совбезе ООН, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как ранее отмечали в МИД, в международной организации состоится целый ряд мероприятий. Так, 25 апреля планируется провести ежеквартальные открытые дебаты министерского уровня по урегулированию на Ближнем Востоке.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Совбез РФ ВизыСергей РябковМИД РФСергей Лавров

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