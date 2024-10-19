Лавров: Заявлениями о переговорах с РФ Байден хочет помочь Харрис

Заявляя о переговорах с РФ по ядерному оружию, американский лидер Джо Байден хочет «заработать очки» для кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в преддверии выборов. Об этом сообщает издание «АиФ» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

При этом он подчеркнул, что независимо от результатов выборов в США Москва останется для Вашингтона «противником и конкурентом».