Лавров: Заявлениями о переговорах с РФ Байден хочет помочь Харрис
Заявляя о переговорах с РФ по ядерному оружию, американский лидер Джо Байден хочет «заработать очки» для кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в преддверии выборов. Об этом сообщает издание «АиФ» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
При этом он подчеркнул, что независимо от результатов выборов в США Москва останется для Вашингтона «противником и конкурентом».
13 октября Джо Байден заявил, что США готовы к переговорам по сокращению ядерных вооружений с РФ, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва понимает необходимость контактов по вопросам безопасности, но не может проводить подобные переговоры в сложившейся ситуации.
Ранее Сергей Лавров предостерег Запад от разрешения Украине использовать дальнобойные ракеты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru