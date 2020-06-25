Новости за ночь: США назвали условия для продления договора СНВ-3

Во-вторых, как пишет Газета.ру, новый договор должен покрывать «ряд вызывающих серьезную обеспокоенность США действий России, не охваченных ограничениями в рамках Договора о СНВ». Речь идет, прежде всего, о российском тактическом ядерном вооружении.

В-третьих, Америке нужен эффективный режим верификации, что «позволило бы восстановить часть доверия и быть уверенными, что все три стороны будут соблюдать свои обязательства в рамках будущих договоренностей».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что подобными действиями США пытается получить преимущества в одностороннем порядке.

«Судя по всем предшествующим действиям, связанных с выходом США из различных договоров, американцы избрали сегодня другую тактику – выхода из всех, заключённых за последние десятилетия, договоров, обеспечивающих современную систему безопасности. Ставка, видимо, сделана на то, чтобы получить односторонние преимущества за счёт создания новых образцов оружия и отказа от договорённостей. Как это было с договором о ракетах средней и меньшей дальности», - сказал сенатор.

