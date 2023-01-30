Лавров заявил о заигрывании Запада с боевиками
Россия и Пакистан договорились о дальнейшей взаимной поддержке в борьбе с террористической угрозой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари, сообщил портал Lenta.ru.
Лавров отметил, что партнерство будет осуществляться как по двусторонней линии путем привлечения рабочих групп на уровне заместителей министров, так и в многосторонних форматах, главным образом в ШОС и ООН.
Также российский министр иностранных дел выразил соболезнования по поводу теракта в Пешавере 30 января, намекнув на возможное сотрудничество террористов и западных стран. Лавров заявил, что Запад «заигрывает» с боевиками.
Ранее Лавров заявил, что Россия не отказывалась от диалога с Европой и поиска путей урегулирования проблем по теме безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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