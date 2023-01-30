Лавров заявил о заигрывании Запада с боевиками

Россия и Пакистан договорились о дальнейшей взаимной поддержке в борьбе с террористической угрозой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари, сообщил портал Lenta.ru.

Лавров: Россия не отказывалась от диалога с Европой по безопасности

Лавров отметил, что партнерство будет осуществляться как по двусторонней линии путем привлечения рабочих групп на уровне заместителей министров, так и в многосторонних форматах, главным образом в ШОС и ООН.

Также российский министр иностранных дел выразил соболезнования по поводу теракта в Пешавере 30 января, намекнув на возможное сотрудничество террористов и западных стран. Лавров заявил, что Запад «заигрывает» с боевиками.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отказывалась от диалога с Европой и поиска путей урегулирования проблем по теме безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомСотрудничествоПакистанРоссияСергей Лавров
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