Лавров: Россия не отказывалась от диалога с Европой по безопасности

«Не теряем надежды, что рано или поздно увидим в Европе такие политические силы, которые будут способны опираться на собственные национальные интересы, а не на стремление угодить кому-то "за океаном". Тогда и договариваться будет с кем», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Как отметил Лавров, ЕС и США утратили «культуру дипломатии и переговоров» и пытаются «что-то навязать», не учитывая интересы противоположной стороны. По словам главы МИД, именно поэтому на Западе не восприняли должным образом предложения по гарантиям безопасности, выдвинутые РФ в декабре 2021 года.

Министр указал, что Брюссель и Вашингтон предпочли бросить «колоссальные политические, экономические, военные и человеческие ресурсы» на открытую конфронтацию с Москвой в ущерб безопасности на континенте.

