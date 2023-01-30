Лавров: Россия не отказывалась от диалога с Европой по безопасности

Россия не отказывалась от диалога с Европой и поиска путей урегулирования проблем по теме безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает пресс-служба МИД.

Путин рассказал, чьи интересы обслуживают элиты Европы

«Не теряем надежды, что рано или поздно увидим в Европе такие политические силы, которые будут способны опираться на собственные национальные интересы, а не на стремление угодить кому-то "за океаном". Тогда и договариваться будет с кем», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Как отметил Лавров, ЕС и США утратили «культуру дипломатии и переговоров» и пытаются «что-то навязать», не учитывая интересы противоположной стороны. По словам главы МИД, именно поэтому на Западе не восприняли должным образом предложения по гарантиям безопасности, выдвинутые РФ в декабре 2021 года.

Министр указал, что Брюссель и Вашингтон предпочли бросить «колоссальные политические, экономические, военные и человеческие ресурсы» на открытую конфронтацию с Москвой в ущерб безопасности на континенте.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЕвропаМИД РФСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры