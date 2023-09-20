Лавров заявил о возрастающих рисках глобального конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что риски начала нового глобального конфликта растут. Об этом пишет РИА Новости.

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Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на рост напряженности в мире. Он напомнил, что Россия настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН применялись комплексно, а не выборочно, пишет RT.

«Включая принципы суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения территориальной целостности и права народов на самоопределение», - сказал глава МИД в ходе заседания Совбеза ООН.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что третья мировая война перешла в активную фазу. Он призвал НАТО принять Киев в свои ряды, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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