Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на рост напряженности в мире. Он напомнил, что Россия настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН применялись комплексно, а не выборочно, пишет RT.

«Включая принципы суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения территориальной целостности и права народов на самоопределение», - сказал глава МИД в ходе заседания Совбеза ООН.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что третья мировая война перешла в активную фазу. Он призвал НАТО принять Киев в свои ряды, отмечает «Радиоточка НСН».

