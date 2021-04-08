Лавров заявил о «тупой» линии США в отношении РФ

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «тупой» линию Соединенных Штатов в отношении Москвы. Об этом министр иностранных дел заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Лавров: Россия ответит на любые недружественные шаги США

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, даже поддерживающий американскую администрацию Атлантический совет в ряде материалов критикует «абсолютно тупиковую линию США в отношении России, а, может быть, даже тупую».

Как отметил Лавров, действия Вашингтона не приносят результата с точки зрения целей, указанных при введении антироссийских санкций.

Ранее Лавров заявил, что Москва ответит на любые недружественные шаги Вашингтона, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияПресс-конференцияСШАСергей Лавров
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