Лавров заявил о «тупой» линии США в отношении РФ

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, даже поддерживающий американскую администрацию Атлантический совет в ряде материалов критикует «абсолютно тупиковую линию США в отношении России, а, может быть, даже тупую».

Как отметил Лавров, действия Вашингтона не приносят результата с точки зрения целей, указанных при введении антироссийских санкций.

Ранее Лавров заявил, что Москва ответит на любые недружественные шаги Вашингтона, напоминает РИА ФАН.

