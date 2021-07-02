Лавров заявил о прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции о значительном прогрессе в переговорах по теме иранской сделке.

По его словам, многие пункты уже удалось согласовать, но еще не все.

Глава МИД России уверен, что заключить договоренность мешает ситуация с выходом США из договора в одностороннем порядке, так как это является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Возвращение американской стороны должны предполагать возобновление всех обязательств США в полной мере.

Ранее представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что западным странам придется принять принципиальные решения, чтобы все стороны вернулись к исполнению иранской ядерной сделки

