Байден заявил, что не принял решение по выводу войск из Афганистана

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала MSNB заявил, что президент Джо Байден еще не принял окончательного решения по выводу войск США из Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.

Салливан подчеркнул, что Байден примет решение тогда, когда узнает детали и получит "все факты". По словам советника, президент США настроен произвести вывод "безопасно и организованно".

Салливан напомнил, что Байден намерен соблюдать интересы национальной безопасности Штатов. 29 февраля 2020 года бывший лидер страны Дональд Трампом и радикальная группировка"Талибан", запрещенная в России, подписали мирный договор, по условиям которого в течение 14 месяцев подразделения США покидают страну.

Большая часть войск США и НАТО вышла из Афганистана еще в 2014 году.

