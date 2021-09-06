Лавров заявил о «неприличном давлении» США в визовых вопросах

Поведение американской стороны в решении визовых вопросов между США и Россией – это попытки неприличного давления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают «Известия».

По его словам, США пытаются выторговать односторонние преимущества для себя, что мешает решению вопроса по дипломатическому персоналу двух стран.

Лавров отметил, что на данный момент американская сторона заявляет о нехватки рабочих рук и поэтому вынуждена практически заморозить работу по выдаче виз.

Глава МИД подчеркнул, что российская сторона не будет упрашивать Вашингтон возобновить работу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломатические учреждения продолжают оказание визовых услуг в полном объеме, несмотря на ограничения с американской стороны.

