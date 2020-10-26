Лавров заявил о недопустимости продолжения военных действий в Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров призвал страны не допустить дальнейшей эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и сделать все возможное для мирного урегулирования ситуации. Соответствующее заявление министр сделал в интервью Афинскому Македонскому агентству новостей.

Он добавил, что пытается убедить турецких коллег в необходимости решить военный спор мирным путем. Об этом Лавров несколько раз говорил во время телефонных переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Также глава МИД РФ напомнил, что в пользу «исключительно политического» урегулирования высказались президенты России, Франции и США в качестве руководителей-председателей Минской группы ОБСЕ.

Армянская сторона утверждает, что Турция поддерживает Азербайджан не только дипломатически, но и с помощью наемников, авиации и военной техники. О том же заявлял ранее президент Франции Эммануэль Макрон. Азербайджанская сторона отвергает эти обвинения.

Новый виток Нагорно-Карабахского конфликта стартовал 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения. Позже Баку и Ереван на переговорах в Москве 10 октября договорились о перемирии, однако военные действия до сих пор продолжаются на спорной территории.



