Лавров заявил о хронической деградации отношений России и ЕС

Деградация отношений Москвы и Брюсселя приобретает хронический характер. Такую точку зрения высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Последние семь лет, если брать в целом отношения между Россией и ЕС, оказались семилеткой упущенных возможностей», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Также он подчеркнул, что единственным положительным моментом в отношениях стала инициатива канцлера Германии Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона провести саммит Россия — ЕС. Министр подчеркнул, что проведению такой встречи помешала абсурдность логики некоторых стран Евросоюза, которые посчитали такой саммит «чуть ли не подарком для России», пишет RT.

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А 6 октября глава МИД России провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы «восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)», а также затронули ряд актуальных вопросов двусторонней повестки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФЕвросоюзРоссияСергей Лавров
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