Лавров заявил о хронической деградации отношений России и ЕС

Деградация отношений Москвы и Брюсселя приобретает хронический характер. Такую точку зрения высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Последние семь лет, если брать в целом отношения между Россией и ЕС, оказались семилеткой упущенных возможностей», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Также он подчеркнул, что единственным положительным моментом в отношениях стала инициатива канцлера Германии Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона провести саммит Россия — ЕС. Министр подчеркнул, что проведению такой встречи помешала абсурдность логики некоторых стран Евросоюза, которые посчитали такой саммит «чуть ли не подарком для России», пишет RT.