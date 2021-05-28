Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Словении Анже Логаром, пишет РИА Новости.
Однако, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, это будет возможно «при понимании, что мы будем вести дела на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий».
О готовности Европейского союза к диалогу с Россией заявил и глава МИД Германии Хайко Маас.
А ранее на этой неделе Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен рассказала о необходимости отменить санкции против России. В эфире телеканала BFM она заявила, что сохранять ограничительные меры нет никакого смысла, эффект они имеют обратный. Ле Пен подчеркнула, что необходимо «вернуться к нормальным отношениям с Россией».
Политик также полагает, что Франции стоит выйти из объединенного командования НАТО и сбалансировать отношения с Россией и США.
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