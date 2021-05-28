Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Словении Анже Логаром, пишет РИА Новости.

Однако, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, это будет возможно «при понимании, что мы будем вести дела на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий».

О готовности Европейского союза к диалогу с Россией заявил и глава МИД Германии Хайко Маас.