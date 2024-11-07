Лавров заявил о готовности РФ к диалогу с новой администрацией США без условий
Россия будет готова выслушать предложения о диалоге, если они поступят от новой администрации Белого дома, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что такая инициатива не должна содержать никаких односторонних требований.
«Если последует инициатива о том, чтобы по-честному, без каких-либо односторонних требований, сесть и поговорить, где мы находимся и как нам дальше двигаться, за нами дело не станет», - цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН» руководителя МИД РФ.
По утверждению главы внешнеполитического ведомства, Москва «никогда не отказывалась от контактов с кем бы то ни было». Он констатировал «очень глубокие» проблемы в отношениях между Россией и США. По его словам, их причина кроется в позиции американской элиты, которая считает необходимым «подавлять любых конкурентов на мировой арене».
Как сообщает НСН, представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может встретиться с победившим на выборах Дональдом Трампом еще до официального вступления последнего в должность президента США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru