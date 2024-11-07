Лавров заявил о готовности РФ к диалогу с новой администрацией США без условий

Россия будет готова выслушать предложения о диалоге, если они поступят от новой администрации Белого дома, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что такая инициатива не должна содержать никаких односторонних требований.

«Если последует инициатива о том, чтобы по-честному, без каких-либо односторонних требований, сесть и поговорить, где мы находимся и как нам дальше двигаться, за нами дело не станет», - цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН» руководителя МИД РФ.